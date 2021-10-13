Від одного тільки погляду на житловий комплекс La Muralla Roja мурашки побіжать у всіх, хто дивився кривавий південнокорейський серіал.

Любителі подорожей виявили в Іспанії будинок, який виглядає досить страхітливо через асоціації з південнокорейським серіалом "Гра в кальмара".

Про це повідомляє The New York Post.

Житловий комплекс La Muralla Roja розташований в місті Кальпе в автономному співтоваристві Валенсія на південному сході країни.

Увагу користувачів цей об'єкт привернув завдяки своєму дизайну в дусі постмодерну: кольорам фасаду (відтінкам червоного і синього) і безлічі сходів, через які він нагадує лабіринт.

Варто зазначити, що комплекс, назва якого перекладається з іспанської як "Червона стіна", був побудований задовго до серіалу - ще в 1973 році.

Читайте також"Гра в кальмара": чому весь світ одержимий кривавим південнокорейським серіалом (огляд)Але раніше він був відомий саме завдяки своїм яскравим кольорам, які архітектор Рікардо Бофілл вибрав не просто так - різні відтінки червоного на фасаді за його задумом мали контрастувати з навколишнім ландшафтом, а блакитний, індиго і фіолетовий, в який пофарбовані тераси і сходи, - зливатися з небом.

Комплекс складається з 50 з'єднаних між собою триповерхових будинків з окремими апартаментами - вікна багатьох з них виходять на Балеарське море. Ціна за ніч тут варіюються від 110 до 270 доларів. За ці гроші постояльцям також пропонують доступ до басейну і терасі на даху.

Нагадаємо, що цього літа Іспанія відкрилася для туристів з України. Для в'їзду достатньо мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду, негативний результат експрес-тесту за 48 годин до в'їзду або довідку про одужання.

Автор: Станіслав Кожемякін