Іспанія з 27 липня відкриває кордони для українців.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у мікроблозі у Twitter.
"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожВ Іспанії пропонують сім'ям з усього світу безкоштовні будинки і роботу: які умовиДля в’їзду в Іспанію необхідно мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або діагностичну довідку (негативний результат PCR-тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду), або довідку про одужання.
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