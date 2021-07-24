Іспанія 27 липня відкриває кордони для українців

Для в’їзду в Іспанію треба мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат PCR-тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду, або довідку про одужання.

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