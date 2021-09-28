Цього року МЗС запустив спеціальний сайт для просування позитивного іміджу України в світі.

Іноземців від подорожей до України найбільш утримує відсутність інформації та питання безпеки.

Про це повідомила радниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Марія Липяцька під час нетворкінгу для ключових гравців сфери туризму та представників влади для обговорення основних проблем, з якими стикається туристичний бізнес в період пандемії COVID-19, організованого інформаційним агентством РБК-Україна до Всесвітнього дня туризму.

"Ми наразі завершуємо масштабне дослідження на тему "Сприйняття України в ЄС", яке ми незабаром презентуємо. Але перші дослідження в розрізі туризму свідчать про те, що більше половини респондентів, які продемонстрували інтерес до України, хотіли б відвідати країну. Але тут є дві проблеми, з якими ми стикаємося. Перше – це недостатня комунікація. Тобто недостатньо туристичний матеріал про Україну промотується закордоном. Друге – це проблема безпеки. Вона була позначена як одна з основних перешкод для іноземних туристів в Україні. Це і ситуація на сході України, і питання з коронавірусом, і питання громадської безпеки", – зауважила Липяцька.

Водночас вона нагадала, що цього року МЗС запустив сайт Ukraine.ua, основна задача якого – просування позитивного іміджу України в світі. Нагадаємо, наразі ресурс доступний вже в шістьох мовних версіях: англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською та китайською.

Читайте такожДощ, зелені парки та водойми з лебедями. Що туристи з арабських країн шукають в УкраїніПри цьому в якості успішного прикладу просування туристичного потенціалу України за кордоном учасники зустрічі назвали арабський ринок.

Так, за словами начальниці відділу проектної та організаційної роботи Державного агентства з розвитку туризму Ольги Рабійчук, завдяки запуску прямого авіасполучення із Саудівською Аравією та скасуванню віз для громадян цієї країни, цього літа Україну відвідали 41,5 тисяча туристів з Саудівської Аравії, що в 10 більше, ніж за увесь 2019 рік. При цьому надходження до держбюджету України від аравійських туристів цього сезону склали 83 мільйони доларів, тоді як вартість промокампанії на ринку СА склала менше 150 тисяч доларів.

У свою чергу голова правління порталу VisitUkraine.Today Антон Тараненко підтвердив, що цього туристичного сезону зберігається знижена порівняно з докоронавірусними часами увага до України з боку туристів з ЄС. Натомість найчастіше інформацію щодо відпочинку в Україні на їхньому сайті шукають мешканці США, арабських країн та країн ближнього зарубіжжя, як, наприклад, Азербайджан чи Грузія.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, з яких країн найчастіше приїжджають туристи до української столиці Києва.

Автор: Марина Григоренко