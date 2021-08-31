Тепер сайт України має шість мовних версій.

Міністерство закордонних справ запустило китайську мовну версію офіційного сайту України Ukraine.ua.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН", - зазначив очільник МЗС.

МЗС повідомило, що до створення китайської мовної версії Ukraine.ua долучилися студенти і викладачі КНУ імені Шевченка, дипломати Посольства України в Китаї, а також носії мови.

"Сайт-візитівка Ukraine.ua, "спілкуючись" з аудиторією її рідною мовою, дозволяє сформувати перше враження про Україну та побудувати позитивні асоціації з нею", – пояснили там.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кулеба оголосив про запуск арабської мовної версії на офіційному сайті України Ukraine.ua

Ukraine.ua — сучасний цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. У час, коли подорожі обмежені, це простий спосіб віртуально відвідати Україну. І не лише відвідати, а й отримати порцію натхнення та закохатися в Україну з першого погляду.

Автори: Олег Давигора, Леся Лещенко