Туристи з країн Близького Сходу складають п’яту частину від загальної кількості туристів, які приїздять до столиці.

За рахунок туристичного збору від початку року бюджет Києва отримав 22 млн грн.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує його прес-служба.

За його словами, цього року Київ відвідали близько 300 тис. іноземців.

"Одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, відвідування ресторанів і кафе, концертів. З початку року тільки від туризму бюджет нашого міста отримав більше 22 млн грн", – зазначив Кличко.

Він зауважив, що на сьогодні туристи з країн Близького Сходу складають п’яту частину від загальної кількості туристів, які приїздять до столиці. Найбільше до Києва їде туристів із США – понад 26,5 тис. осіб з початку року, з Ізраїлю – понад 22 тис. та Туреччини – понад 21 тис.осіб.

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За даними мера, з Близького Сходу цього року Київ відвідують туристи з Саудівської Аравії, ОАЕ, Ізраїлю, Туреччини.

Кличко повідомив, що з Саудівської Аравії з початку року приїхали в Київ понад 13 тис. туристів. Він нагадав, що між країнами з’явилося пряме авіасполучення, а в липні минулого року був запроваджений безвізовий режим. Крім того, більшість країн Європи залишаються для туристів з Аравії закритими.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що цього літа Україну відвідало понад 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки.

Глава МЗС відзначив, що цього року в Україні спостергіається значне збільшення закордонних туристів з арабських країн Перської затоки - з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.

Автор: Інна Андаліцька