За рахунок туристичного збору від початку року бюджет Києва отримав 22 млн грн.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує його прес-служба.
За його словами, цього року Київ відвідали близько 300 тис. іноземців.
"Одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, відвідування ресторанів і кафе, концертів. З початку року тільки від туризму бюджет нашого міста отримав більше 22 млн грн", – зазначив Кличко.
Він зауважив, що на сьогодні туристи з країн Близького Сходу складають п’яту частину від загальної кількості туристів, які приїздять до столиці. Найбільше до Києва їде туристів із США – понад 26,5 тис. осіб з початку року, з Ізраїлю – понад 22 тис. та Туреччини – понад 21 тис.осіб.
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За даними мера, з Близького Сходу цього року Київ відвідують туристи з Саудівської Аравії, ОАЕ, Ізраїлю, Туреччини.
Кличко повідомив, що з Саудівської Аравії з початку року приїхали в Київ понад 13 тис. туристів. Він нагадав, що між країнами з’явилося пряме авіасполучення, а в липні минулого року був запроваджений безвізовий режим. Крім того, більшість країн Європи залишаються для туристів з Аравії закритими.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що цього літа Україну відвідало понад 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки.
Глава МЗС відзначив, що цього року в Україні спостергіається значне збільшення закордонних туристів з арабських країн Перської затоки - з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.