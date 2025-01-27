Наразі залізнична мережа ОАЕ використовується тільки для вантажних поїздів.

Два найбільші міста Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) – Дубай і Абу-Дабі – планують з'єднати високошвидкісними поїздами, які на максимумі розвиватимуть швидкість до 350 км/год.

Це має скоротити час у дорозі між двома популярними напрямками до 30 хвилин, заявив у своїй соцмережі X наслідний принц Дубая, шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, який відвідав церемонію офіційного запуску проекту, організовану місцевим залізничним перевізником Etihad Rail наприкінці минулого тижня.

"Ці ініціативи сприятимуть прогресу, скороченню відстаней, економії часу і прокладанню шляху до світлішого, пов'язанішого майбутнього", – заявив він.

При цьому наразі ще невідомо, коли нова залізниця буде відкрита для публіки.

Також під час презентації було представлено перший парк пасажирських поїздів ОАЕ, які курсуватимуть зі швидкістю 200 км/год з початковими станціями в Абу-Дабі, Дубаї, Шарджі та Фуджейрі.

Наразі маршрутна мережа Etihad Rail використовується тільки для вантажних поїздів та перевезення персоналу нафтових підприємств.

Раніше УНІАН.Туризм розповідав, які заборони для туристів діють в ОАЕ.

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