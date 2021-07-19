Пропонується ввести обов’язкову самоізоляцію для невакцинованих осіб, які приїжджатимуть до України.

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону України у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам "Дельта".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося під час селекторної наради.

За словами міністра Віктора Ляшка, пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест.

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Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

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Автор: Тетяна Герасименко