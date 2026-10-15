Від Кам'янець-Подільського до Бакоти: представлено новий туристичний маршрут Хмельниччиною

Маршрут розрахований на чотири дні відпочинку.

В рамках національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" презентовано другий повноційнни маршрут – він досліджує Хмельницьку область.

Маршрут розроблений командою програми в особі Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) та компанії BRAND UKRAINE спільно з Управлінням курортів та туризму Хмельницької ОВА, Кам'янець-Подільською міською радою, Староушівською громадою та місцевим туристичним бізнесом. У серпні 2026 року його протестували журналістки українських медіа, серед яких був і УНІАН (ось тут можна прочитаи наші матеріали про Хмельниччину загалом та про Бакоту зокрема).

Маршрут розрахований на чотири дні, повноцінно ознайомитися з ним можна на офіційному сайті dosebe.travel.

Відео дня

"Хмельниччина – край прадавніх Товтрів, каньйонів, величних фортець і місць сили. Тут можна сповільнитися та відновити баланс у контакті з Дністром, віковими скелями, автентичним мистецтвом і щирою подільською гостинністю. На вас чекають піші прогулянки, водні сплави, крафтові виноробні та дегустації в історичних локаціях. Маршрут веде від Кам'янця-Подільського до тихої Бакоти, відкриває геологічні таємниці Китайгородського відслонення та знайомить із місцевими винами й гастрономією", – інтригують розробники маршруту.

Інші маршрути в рамках програми "Подорож до себе"

Як повідомляв УНІАН.Туризм, перший повноцінний маршрут в рамках нацпрограми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" презентували у вересні 2026 року. Він був присвячений Миколаївській області.

Водночас у серпня цього ж року в рамках програми було запушего спеціальний сайт, який виконує роль персонального помічника для мандрівників, допомагаючи сформувати персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб, інтересів та запитів кожного користувача.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.