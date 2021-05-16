"Укрзалізниця" змінила розклад ряду поїздів у зв'язку з ремонтом шляхів.
Читайте такожГреція офіційно відкрила кордони для туристів з УкраїниПро це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"У зв’язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень – Тетерів з 07:00 17 травня до 19:00 24 травня буде змінено час прибуття низки поїздів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, це стосується розкладів по наступних станціях.
По ст. Здолбунів:
- №17 +16 хв;
- №149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 хв;
- №1, №743 по +20 хв;
- №3 +22 хв;
- №91 +25 хв;
- №15 +28 хв;
- №749 +28 хв., далі розкладом регіональної філії «Львівська залізниця» зі скороченням запізнення.
По ст. Ворожба: №46 +20 хв., далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.
По ст. Гребінка:
- №16/2 +22 хв;
- №18 +15 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +37 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05) далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.
По ст. Київ-Пасажирський:
- №44/244 +10 хв;
- №98 +15 хв;
- №750 +30 хв;
- №92 +27 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +55 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05);
- №8 +64 хв. (в добу 19.05 +20 хв.).
По ст. Дарниця: №744 +43 хв. (в добу 19.05 +20 хв.);
По ст. Львів: №743 +20 хв.
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