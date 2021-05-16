Ремонтні роботи триватимуть до 24 травня.

"Укрзалізниця" змінила розклад ряду поїздів у зв'язку з ремонтом шляхів.

Читайте такожГреція офіційно відкрила кордони для туристів з УкраїниПро це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень – Тетерів з 07:00 17 травня до 19:00 24 травня буде змінено час прибуття низки поїздів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стосується розкладів по наступних станціях.

По ст. Здолбунів:

№17 +16 хв;

№149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 хв;

№1, №743 по +20 хв;

№3 +22 хв;

№91 +25 хв;

№15 +28 хв;

№749 +28 хв., далі розкладом регіональної філії «Львівська залізниця» зі скороченням запізнення.

По ст. Ворожба: №46 +20 хв., далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.

По ст. Гребінка:

№16/2 +22 хв;

№18 +15 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +37 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05) далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.

По ст. Київ-Пасажирський:

№44/244 +10 хв;

№98 +15 хв;

№750 +30 хв;

№92 +27 хв. (в добу 17, 18, 19.05), +55 хв. (в добу 20, 21, 22, 23, 24.05);

№8 +64 хв. (в добу 19.05 +20 хв.).

По ст. Дарниця: №744 +43 хв. (в добу 19.05 +20 хв.);

По ст. Львів: №743 +20 хв.

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Автор: Катерина Лиманська