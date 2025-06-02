В мобільному застосунку можна буде знайти багато корисної для туристів інформації.

Ужгород, як одне з найвіддаленіших від кордонів Росії та, відповідно, найспокійніших міст України (там навіть немає комендантської години), нині є одним з найпопулярнішим туристичних напрямків країни.

Тепер туристам, що приїздитимуть до міста, буде ще легше там зорієнтуватися, адже напередодні старту літнього туристичного сезону там запустили новий мобільний застосунок для туристів.

Як повідомили у пресслужбі Ужгородської міської ради, в додатку можна буде знайти наступну інформацію:

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перелік закладів розміщення та харчування;

описи, фотографії і карти місць відвідування, зокрема, замків, музеїв, парків й скверів та інших туристичних об'єктів;

карту міста й інформацію про шлях сполучення між місцями відвідування;

анонси розваг і події (фестивалі, концерти та інші заходи).

"Цей додаток допоможе кожному гостеві Ужгорода не лише побачити найцікавіші локації, а й відчути атмосферу нашого міста. Дякую всім, хто долучився до реалізації цього проєкту", – зазначив міський голова Богдан Андріїв.

Завантажити додаток можна за посиланням.

Як повідомвляв УНІАН, в Державній службі з надзвичайних ситуацій України нагадали про правила відпочинку в Карпатах, зокрема, і в Закарпатській області.

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