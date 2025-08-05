Очолила антирейтинг французька столиця Париж.

Ні для кого не секрет, що вартість поїздок на таксі в популярних туристичних місцях вища, ніж зазвичай. Така ситуація спостерігається навіть в українському Буковелі. І хоч би як туристи намагалися замінювати таксі громадським транспортом або пішими прогулянками, іноді без нього, на жаль, ніяк не обійтися.

Свіже дослідження страхової компанії ChoiceQuote визначило міста світу з найвищими і найнижчими тарифами на послуги служб таксі, повідомляє Daily Mail.

Виявилося, що найдорожче послуги таксі обходяться в Парижі – середня вартість п'ятимильної поїздки (близько 8 кілометрів) у французькій столиці становить 29,12 фунтів стерлінгів (близько 1613 гривень), включно з 7,5% чайових.

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Другий рядок в антирейтингу дістався британській столиці Лондону з 27,96 фунтів стерлінгів (близько 1548 гривень), включно з 10% чайових, а третє місце посіло друге за величиною місто Італії Мілан, де середня поїздка на таксі обходиться в 24,57 фунтів стерлінгів (близько 1360 гривень).

Тим часом, третє за величиною японське місто Осака посіло четверте місце з вартістю поїздки на таксі завдовжки у 8 кілометрів 24,06 фунта стерлінгів (близько 1332 гривень). Замкнула п'ятірку столиця Нідерландів Амстердам із середньою вартістю поїздки близько 24 фунтів стерлінгів (близько 1329 гривень).

Що стосується найдешевших міст у плані послуг таксі, то тут перше місце посіло друге за величиною індійське місто Делі з середньою вартістю поїздки у 8 кілометрів і чайовими 12,5% у розмірі 2,06 фунта стерлінгів (близько 114 гривень).

Єгипетська столиця Каїр (Єгипет) опинилася на другому місці з вартістю 2,31 фунта стерлінгів (близько 128 гривень), включно з 10% чайових понад вартість поїздки на таксі, а найбільше місто острова Балі в Індонезії Денпасар, де чайові не передбачено, посіло третє місце із середньою вартістю 2,41 фунта стерлінгів (близько 133 гривень).

Ще одне індійське місто, Агра, посіло четверте місце з вартістю поїздки із середньою вартістю 3,74 фунта стерлінгів (близько 207 гривень), за ним іде найнаселеніше китайське місто Шанхай із вартістю 4,14 фунта стерлінгів (близько 229 гривень).

Одночасно дослідження ChoiceQuote показало, що у 86% досліджених місць чайові є обов'язковими. Цілком прогнозовано, найвищі очікування з приводу додаткового заохочення водія у США – цілих 17,5%.

Далі йде Південна Африка, де таксисти очікують, що пасажири залишать чайові в розмірі 15%.

Водночас в Індії, Греції та Мексиці очікується 12,5% чайових, у Єгипті, Хорватії та Великій Британії – 10%, а у В'єтнамі, Туреччині, Чехії, Італії, Німеччині та Франції – 7,5%.

Ціни в різних країнах світу

Як повідомляв УНІАН, раніше було оприлюднено рейтинг найдорожчих міст світу. Очолило його Монако.

Також експерти назвали міста Європи, де туристам найдешевше і найдорожче обходяться їжа і напої.

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