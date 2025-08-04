Uklon залишається єдиним великим сервісом виклику таксі, що працює в Буковелі.

Популярний сервіс виклику авто Uklon збільшив тарифи майже на 50% для туристичного комплексу Буковель. Про це повідомляє Forbes.

Тариф за один кілометр поїздки по місту зріс на 46% з березня по серпень цього року. Якщо у березні вартість кілометру поїздки на Uklon територією Буковелю становила від 24 гривень, то вже у серпні тариф стартував від 35 гривень.

Причини підвищення цін достовірно невідомі. За словами одного із джерел, інші сервіси висловлювали невдоволеність ціноутворенням Uklon. Саме це нібито призвело до перегляду тарифів.

Відео дня

Зазначимо, що Uklon залишається єдиним великим сервісом виклику таксі, що працює в Буковелі. Естонський Bolt на ринку не представлений, проте є всеукраїнський сервіс Opti та локальний Taxi-Buko. У останнього ціни починаються від 250 гривень за поїздку.

Ще однією причиною збільшення цін могло стати зростання комісії, яку курорт стягує з таксі-сервісів.

За словами одного із джерел, комісія вже закладена у вартість поїздки. Щоб утримати водія, сервіс може піти на підвищення ціни або ж покрити різницю з власного прибутку.

"‎Водіям було нецікаво працювати за старими тарифами"‎, – наводить Forbes слова джерела.

Рік тому в компанії заявили, що боротьба за залучення на платформу водіїв та їхнє утримання є найголовнішим викликом для Uklon. Загалом компанія має понад 100 тис водіїв по всій країні.

Uklon – інші новини

У квітні у Кабінеті міністрів схвалили законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які отримали через цифрові платформи.

Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах, таких як Uklon.

Вас також можуть зацікавити новини: