Грандіозний музей єгипетських старожитностей заклали ще 2002 року.

Великий Єгипетський музей, який є частиною комплексу пірамід у Гізі, має нарешті відкритися для відвідувачів у жовтні 2024 року – на 11 років пізніше від початково запланованої дати.

Так, директор спеціалізованого туроператора Discover Egypt Філіп Брекнер у подкасті The Independent розповів таке: "Я чув, що часткове відкриття відбудеться до кінця жовтня".

Зазначається, що нову грандіозну споруду побудували недалеко від пірамід у Гізі для заміни наявного Єгипетського музею на площі Тахрір у центрі Каїра, щоб розмістити там багато з найцінніших єгипетських старожитностей.

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Однак проєкт вартістю в мільярд доларів переслідували логістичні, політичні та фінансові затримки. Будівництво музею заклали ще 2002 року, проте, за фактом будівництво почалося лише через 10 років. Спочатку його мали відкрити ще 2013 року, але дату постійно переносили – і коли його вже нарешті готувалися відкрити 2022 року, втрутилася пандемія.

З 2023 року туристи могли потрапити в окремі зали музею, замовивши приватні екскурсії. Зокрема, гості могли відвідати вхідний атріум, де розташована 3200-річна 11-метрова статуя фараона Рамзеса II – вона настільки величезна, що будівля була збудована навколо неї.

Однак доступ до галерей, у яких зберігаються тисячі старожитностей, був закритий. Так, основна галерея складається з 12 залів, класифікованих за династією. Передбачається, що зали будуть поступово відкриватися до офіційного відкриття на початку 2025 року.

При цьому колекція Тутанхамона поки залишиться в оригінальному Єгипетському музеї в Каїрі.

Як повідомляв УНІАН, днями Єгипет оголосив про плани з будівництва нового курортного міста на узбережжі Середземного моря, що має бути вдвічі більшим за іспанську Барселону.

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