Нове місто Рас-ель-Хекма буде розташоване за 350 км на північний захід від Каїра.

Єгипет оголосив про плани з будівництва нового курортного міста на узбережжі Середземного моря, яке має бути вдвічі більшим за іспанську Барселону.

Як пише The Independent, місто Рас-ель-Хекма буде розташоване за 350 км на північний захід від Каїра, а на його території облаштують поля для гольфу, курорти мереж Accor і Ennismore та пристань для яхт, куди зможуть заходити міжнародні судна.

Майбутнє місто описують як "розумну, стійку та інклюзивну міську спільноту", що сподівається привабити туристів не лише на курорти Червоного моря країни, а й надати житло двом мільйонам людей.

Відео дня

Будівельні роботи за багатомільйонним проєктом уже розпочалися 4 жовтня 2024 року. Перша фаза розвитку міститиме міжнародний аеропорт і високошвидкісну залізничну лінію, що з'єднає житлові райони, офісні приміщення, місця для приймання гостей, роздрібну торгівлю, а також розважальні та рекреаційні об'єкти.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Єгипті взялися за облаштування елітного курорту Рас Джамілі на узбережжі Червоного моря.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.