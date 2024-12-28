Італійська Венеція, яка страждає від надмірного туризму, вводить все нові й нові заборони – від введення плати за в'їзд до обмежень для туристичних груп.
Тепер же місцева влада вирішила запровадити ще одне тимчасове обмеження для городян і гостей міста: мер Венеції Луїджі Бругнаро днями підписав указ про обмеження продажу алкоголю напередодні Нового року в місті, повідомляє ANSA.
За його словами, цей захід спрямований на захист безпеки людей і забезпечення проведення запланованих у місті заходів у безпечних умовах.
Таким чином, магазини Венеції не зможуть продавати алкоголь з 19:00 31 грудня 2024 року до 6:00 1 січня 2025 року.
Людям також буде заборонено приносити і вживати напої, зокрема алкогольні, в громадських місцях.
Крім того, під заборону потрапили перцеві балончики.
Недотримання нової вимоги може спричинити штрафи в розмірі від 25 до 500 євро.
Як повідомляв УНІАН, раніше Венеція розширила свою територію за рахунок нового острова, який утворився завдяки нещодавно встановленим міським протипаводковим бар'єрам.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Туристи в Італії більше не зможуть самостійно заселитися в апартаменти
- Відпочинок стане ще дорожчим: які популярні країни піднімуть туристичні податки у 2025 році
- У Римі знову відкрили для туристів знаменитий фонтан Треві: тепер він працює з обмеженнями
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.