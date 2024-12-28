За порушення заборони туристам і гостям міста загрожує штраф до 500 євро.

Італійська Венеція, яка страждає від надмірного туризму, вводить все нові й нові заборони – від введення плати за в'їзд до обмежень для туристичних груп.

Тепер же місцева влада вирішила запровадити ще одне тимчасове обмеження для городян і гостей міста: мер Венеції Луїджі Бругнаро днями підписав указ про обмеження продажу алкоголю напередодні Нового року в місті, повідомляє ANSA.

За його словами, цей захід спрямований на захист безпеки людей і забезпечення проведення запланованих у місті заходів у безпечних умовах.

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Таким чином, магазини Венеції не зможуть продавати алкоголь з 19:00 31 грудня 2024 року до 6:00 1 січня 2025 року.

Людям також буде заборонено приносити і вживати напої, зокрема алкогольні, в громадських місцях.

Крім того, під заборону потрапили перцеві балончики.

Недотримання нової вимоги може спричинити штрафи в розмірі від 25 до 500 євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше Венеція розширила свою територію за рахунок нового острова, який утворився завдяки нещодавно встановленим міським протипаводковим бар'єрам.

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