Сучасна Венеція - це більше сотні островів, насипаних в давні часи посеред лагуни, та нові квартали на материку.

Венеція, яка стоїть на понад сотні островів посеред прибережної лагуни, розширила свою територію за рахунок нового острова, який утворився завдяки нещодавно встановленим міським протипаводковим бар'єрам. Про це пише Sky News.

Бакан – це невелика ділянка землі поблизу острова Сант'Еразмо в Північній Венеціанській лагуні. Дістатися до нього можна лише на приватному човні. Острів популярний серед місцевих жителів у літні місяці як місце відпочинку від метушливого міста і натовпів туристів.

Однак існував острів лише влітку, а в зимові місяці він ховався під морськими хвилями. Але тепер, завдяки новій системі захисту лагуни від повеней, острів став доступним цілий рік.

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"Бар’єр… збільшує швидкість потоку води в лагуні, коли вона відкрита, тобто надходить більше піску, допомагаючи підтримувати Бакан. А завдяки підняттю бар’єру взимку, щоб зупинити високу воду, острів захищений від хвиль, які раніше розмивали його", – сказав інженер Джованні Чекконі, який працював над зведенням бар’єру.

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Як писав УНІАН, з квітня Венеція почала офіційно брати плату за в’їзд з туристів, які приїздять на один день. Тепер ті, хто не планують залишаттися в місті хоча б на одну ніч, повинні будуть заплатити 5 євро. Плату стягуватимуть тільки в денні години і тільки в дні найбільшого напливу туристів.

Влада Венеції пояснює рішення запровадити вхідну плату в місто спробами захистити пам'ятку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від негативних наслідків надмірного туризму. Утім, чимало експертів вважають, що запроваджені заходи навряд чи суттєво змінять ситуацію в місті, яке щодня штурмують натовпи туристів.

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