Венеція, яка стоїть на понад сотні островів посеред прибережної лагуни, розширила свою територію за рахунок нового острова, який утворився завдяки нещодавно встановленим міським протипаводковим бар'єрам. Про це пише Sky News.
Бакан – це невелика ділянка землі поблизу острова Сант'Еразмо в Північній Венеціанській лагуні. Дістатися до нього можна лише на приватному човні. Острів популярний серед місцевих жителів у літні місяці як місце відпочинку від метушливого міста і натовпів туристів.
Однак існував острів лише влітку, а в зимові місяці він ховався під морськими хвилями. Але тепер, завдяки новій системі захисту лагуни від повеней, острів став доступним цілий рік.
"Бар’єр… збільшує швидкість потоку води в лагуні, коли вона відкрита, тобто надходить більше піску, допомагаючи підтримувати Бакан. А завдяки підняттю бар’єру взимку, щоб зупинити високу воду, острів захищений від хвиль, які раніше розмивали його", – сказав інженер Джованні Чекконі, який працював над зведенням бар’єру.
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Як писав УНІАН, з квітня Венеція почала офіційно брати плату за в’їзд з туристів, які приїздять на один день. Тепер ті, хто не планують залишаттися в місті хоча б на одну ніч, повинні будуть заплатити 5 євро. Плату стягуватимуть тільки в денні години і тільки в дні найбільшого напливу туристів.
Влада Венеції пояснює рішення запровадити вхідну плату в місто спробами захистити пам'ятку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від негативних наслідків надмірного туризму. Утім, чимало експертів вважають, що запроваджені заходи навряд чи суттєво змінять ситуацію в місті, яке щодня штурмують натовпи туристів.