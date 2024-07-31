З 1 серпня розмір туристичних груп у Венеції обмежуватиметься 25 людьми.

Італійська Венеція – одне з міст Європи, які найбільше постраждали від наслідків надмірного туризму. І вже не перший рік місцева влада намагається взяти під контроль туристичні потоки, запроваджуючи різноманітні обмеження. Найгучнішим із них стало введення плати за вхід до міста навесні 2024 року.

Тепер же влада Венеції вирішила запровадити нові обмеження для туристів: уже з 1 серпня 2024 року в місті буде дозволено збирати туристичні групи чисельністю лише до 25 осіб, щоб зменшити натовпи в туристичних районах, пише The Guardian.

Крім того, туристичним гідам заборонять використовувати гучномовці, щоб "захистити спокій місцевих мешканців" і забезпечити більш вільне пересування пішоходів.

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На тих, хто не дотримуватиметься цих заходів, накладатимуть штрафи в розмірі від 25 до 500 євро.

Обмеження поширюються на центр міста, а також на острови Мурано, Бурано і Торчелло.

Спочатку ці заходи мали почати діяти з червня 2024 року, однак пізніше їх вирішили перенести на серпень.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Венеції заявила про намір підвищити плату за вхід у місто у 2025 році.

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