Деяким туристам доведеться заплатити за вхід до Венеції 10 євро.

З весни 2024 року італійське місто Венеція першим у світі офіційно почало брати з денних туристів плату за вхід. Через рік місцева влада офіційно підвищила збір.

Як пише The Sun, за минулий рік збір, встановлений у розмірі 5 євро з людини, приніс місту понад 2 млн євро, які чиновники витратили на такі послуги, як вивезення сміття і технічне обслуговування.

Натхненна успіхом, місцева влада вирішила не тільки зберегти податок у 2025 році, а й підвищити його вдвічі. Щоправда, тільки для тих, хто бронює відвідування міста менш ніж за чотири дні – до 10 євро.

Відео дня

Тим часом, більш організовані туристи, які бронюють свої поїздки більш ніж за п'ять днів до запланованого візиту, платитимуть 5 євро, як і раніше.

Нова система діятиме щодня в період великодніх канікул з 18 квітня до 4 травня. Після цього періоду платити збір доведеться тільки одноденним туристам, які відвідують Венецію в п'ятницю, суботу та неділю з 4 травня до кінця липня.

Влада очікує, що це має допомогти стимулювати туристів відвідувати це мегапопулярне місто в будні дні, а не у вихідні.

Оплату можна здійснити онлайн або в касах при в'їзді до Венеції (але це коштуватиме дорожче). Усім відвідувачам присвоюватиметься QR-код, який можна буде зберегти на смартфоні або роздрукувати. Туристів, яких спіймають без бронювання, можуть оштрафувати на суму до 300 євро.

Водночас туристи, які приїжджають до Венеції на ніч із бронюванням готелю, звільняються від збору, оскільки їм однаково доведеться сплачувати традиційний туристичний податок, що діє по всій країні для кожної ночівлі.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли про чудове місце без натовпів недалеко від Венеції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.