Багато хто вважає, що введені заходи не вирішать проблему з надмірним туризмом в Венеції.

Італійська Венеція з 25 квітня 2024 року почала офіційно брати з денних туристів плату за вхід. Тепер нерезиденти міста та околиць, які бажають потрапити до міста на воді, але не залишаючись там на ніч, повинні будуть заплатити 5 євро.

Плату стягуватимуть тільки в період з 8:30 до 16:00 години на 29 найбільш пікових дат протягом весни та літа 2024 року. Купувати вхідний квиток необхідно заздалегідь через спеціальний сайт. Для деяких категорій громадян діють винятки.

Влада Венеції пояснює рішення запровадити вхідну плату в місто спробами захистити пам'ятку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від негативних наслідків надмірного туризму. Утім, чимало експертів вважають, що запроваджені заходи навряд чи суттєво змінять ситуацію в місті, яке щодня штурмують натовпи туристів.

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Також далеко не всі місцеві жителі, яких, власне, влада й хотіла такими заходами захистити від навали мандрівників, радіють цьому нововведенню. Деякі з них навіть готуються вийти на протести 25 квітня, стверджуючи, що плата не допоможе вирішити проблему, пише The Guardian.

"Можу вам сказати, що майже все місто проти. Ви не можете ввести плату за вхід у місто. Все, що вони роблять, це перетворюють його на тематичний парк. Це поганий імідж для Венеції", – заявив Маттео Секкі, який очолює групу місцевих активістів Venessia.com.

Також не вірить у результативність цих заходів Федеріка Тонінелло, яка очолює місцеву житлову асоціацію ASC.

"Вони думають, що цей захід вирішить проблему, але вони не зовсім розуміють наслідки масового туризму для такого міста, як Венеція. Почнемо з того, що 5 євро не відлякають людей. Адже проблема не в одноденних туристах, а в нестачі доступного житла (для місцевих жителів – ред.). Нам потрібна політика, що допомагає жителям, наприклад, введення правил, що обмежують такі речі, як Airbnb", – вважає вона.

Тим часом міськрада Венеції повідомила, що вхідні квитки в місто на 25 квітня, коли в Італії відзначають національне свято День визволення від фашизму, забронювали 5,5 тисяч осіб, що принесло в казну міста 27,5 тисяч євро. І хоча мер Венеції Луїджі Бруньяро заперечує, що ця ініціатива приносить прибуток, він пообіцяв знизити місцеві податки для жителів міста, якщо схема виявиться успішною.

Як повідомляв УНІАН, раніше про плани ввести плату за вхід за принципом Венеції заявила влада італійського міста Комо, розташованого на березі однойменного мальовничого озера.

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