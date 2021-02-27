Це рідкісне явище відбувається через низькі припливи.

У Венеції останніми днями спостерігається доволі рідкісне явище - рівень води в частині каналів впав настільки, що вони майже висохли.

Це відбувається через низькі припливи, повідомляє Європейська правда із посиланням на Venezia Today.

Низькі припливи призвели до висихання невеликих каналів і відкрили береги Гранд-каналу. Таке явище викликане високим атмосферним тиском, який зараз спостерігається над Італією. Саме він впливає на підйом рівня води.

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Зокрема, цієї п'ятниці мінімальний приплив у Венеції був на 48 сантиметрів нижче середини моря, а на вихідні Муніципальний центр припливів і відливів прогнозує цифри ще нижчі: негативний пік -55 сантиметрів у суботу та -50 сантиметрів у неділю, 28 лютого.

Утім, це не найбільше падіння рівня припливів для Венеції. Так, у січні 2019 року був зафіксований мінімум у -66 сантиметрів, а в кінці лютого 2008 року зафіксували рекордні -83 сантиметри.

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Автор: УНІАН