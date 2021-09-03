Дане рішення має залучити в Україну туристів та інвестиції.

Україна стане частиною транс'європейського пішохідного туристичного шляху. До нього увійдуть чотири українські області.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА

"Через українські Карпати запланована прокладка транс'європейського шляху Е8, який буде починатися від кордону з Польщею до кордону Румунії. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону", - зазначив заступник голови Львівської ОДА.

За його словами, дане рішення дозволить збільшити кількість туристів в Україні, а значить і інвестиції.

Читайте такожВідпустка в Закарпатті машиною: досліджуємо Україну вздовж траси Київ-ЧопЗаступник голови управління туризму і курортів облдержадміністрації Тарас Лозинський нагадав, що маршрут Е8 проходить з Ірландії до протоки Босфор і кожна країна, яка в нього входить, користується великою популярністю.

Туристичний маршрут має охопити Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області.

На території Львівської області запропонували наступну схему руху: с.Смільниця - с. Терло - г. Магура - с. Великосілля - хр. Оровий - смт Гвіздець - с.Ясениця Замкова - с. Розлуч - г. Турка - С. в. Яблунька - с. Соколик - хр. Ужоцький-Карпатський - с.Либохора - м. Пікуй - с. Беласовиця - пер. середній Ворітський-Верхнячка - м. Бердо - с. Хітар - с. Кальне - м. Тростян - смт Славське - геологічна пам'ятка природи "писемна Криниця" - м. Великий Верх - с. Верхня Рожанка - м. Чорна Ріпа.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Українських Карпатах на території Верховинського національного природного парку біля кордону з Румунією хтось встановив каплицю з дуже дивним написом. Її помітили туристи і поділилися фото в соцмережах.

Автор: Анастасія Горбачова