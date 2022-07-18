Над морем та спорожнілими пляжами літають російські вертольоти

Російські окупанти звільнили пляжі курортної Кирилівки у Запорізькій області від відпочивальників, а місцевих жителів від заробітку. Минулого року в середині липня пляжі були забиті туристами.

Відповідні фото та відео з Кирилівки опублікували місцеві жителі в соцмережах.

На знімках видно порожні пляжі та чисте море, де немає навіть медуз. При цьому в небі над морем літають російські вертольоти.

"Минулого року тут яблуку ніде було впасти... а в цьому... окупанти "звільнили" від відпочинку багатьох українців, але об'єднали в бажанні вигнати орду назад у свою "свєрхдержаву" під зад ногою. ВСУ прийдуть, не сумнівайтеся!" - пишуть місцеві жителі.

Відзначається, що всі місцеві залишилися без заробітку та умов існування.

"У когось літні батьки, у когось худоба, великі собаки, хтось переживає, що в їхні будинки зайдуть непрохані гості. Причин багато, чому люди залишаються. Дуже багато знайомої молоді поїхали в Європу через Крим, хтось, простоявши по кілька днів, поїхав через Василівку. Але що я знаю точно, так це те, що більшість з них люблять Україну та чекають звільнення від окупації", – розповідають жителі курортної Кирилівки в соцмережах.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни хочуть "націоналізувати" бази відпочинку у тимчасово окупованій Кирилівці. Вони будують довгострокові плани та мріють, що туди будуть приїжджати відпочивальники з Москви.

Рашисти навіть встановили терміни. Якщо до 1 жовтня або, максимум, до кінця року, підприємці не нададуть окупантам документи, то бази відпочинку "націоналізують".

При цьому влада Запорізької області заявила, що цього року курортний сезон в області скасовується через загрозу ракетних і артилерійських ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: