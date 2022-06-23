Росіяни думають, що надовго затримаються на українських територіях і мріють про те, як будуть "збирати данину" з підприємців.

Росіяни хочуть "націоналізувати" бази відпочинку в тимчасово окупованій Кирилівці. Вони будують довгострокові плани і мріють, що туди будуть приїжджати відпочиваючі з Москви.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Так, в курортній Кирилівці колаборант Андрій Сігута, який називає себе "начальником Мелітопольської адміністрації", зібрав всіх власників баз відпочинку. Він і незаконна "мер" міста Катерина Уманець заявили, що всі власники баз відпочинку повинні підтвердити документально права на своє майно, таке як котеджі на базах відпочинку, басейни, земельні ділянки.

Рашисти навіть встановили терміни. Якщо до 1 жовтня або, максимум, до кінця року, підприємці не нададуть окупантам документи, то бази відпочинку "націоналізують".

"Також Сігута зобов'язав усіх підприємців зареєструватися в Центрі надання адмінпослуг (нині це міграційна служба РФ) і відкрити рахунки в МРБ-банку. Причому, для юридичних осіб реєстрація буде безкоштовною тільки до 1 липня. На зборах було поставлено чимало господарських питань по воді, комунальних послугах і так далі, проте чітких відповідей на них підприємці так і не отримали", - повідомляє видання.

Підприємці, які були присутні на зборах, запитали у рашистів, хто, на їхню думку, відпочиватиме в окупованій Кирилівці. Уманець заявила, що туди нібито приїжджатимуть туристи з Москви. Вони, згідно з фантазіями рашистів, заїжджатимуть через тимчасово окупований Крим. Ці слова викликали сміх навіть у тих, хто перебував на зборах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що безлюдні та окуповані Кирилівку і Бердянськ показали на відео.

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