Окупанти "звільнили" туристичні міста від людей, на морі нікого немає.

Цьогоріч в Україні не стартував туристичний сезон, люди не їдуть відпочивати на море, адже рашисти окупували майже усі міста біля Азовського моря. Кирилівка, Мелітополь та Бердянськ - безлюдні та пусті, туристів там немає. Окупанти "звільнили" туристичні міста України від людей.

Відео з тимчасово окупованих міст, на які боляче дивитись, у мережі розмістили місцеві, на YouTube та в Instagram.

"Бердянську косу "асвабаділі" від туристів. Такою безлюдною перлина Азовського моря не була навіть у найгірші курортні сезони", - повідомили в дописі до відео з Бердянську.

Місто безлюдне, усі курорти не працюють. Настільки порожніми вулиці Бердянська ще ніколи не були. Місто тимчасово окуповане, рашисти зірвали курортний сезон.

У Кирилівці також порожньо. Мешканка Мелітополя приїхала до селища, яке тимчасово окупували рашисти. Вона показала порожні вулиці та зазначила, що люди навіть не продають рибу.

Жінка побувала і на самому морі. Цього року там немає медуз, вода чиста. Федотова коса безлюдна, "рускій мір" ніби вбив там усе живе.

Раніше УНІАН вже повідомляв, у Запорізькій області почалися сутички між колаборантами.

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