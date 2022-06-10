Цьогоріч в Україні не стартував туристичний сезон, люди не їдуть відпочивати на море, адже рашисти окупували майже усі міста біля Азовського моря. Кирилівка, Мелітополь та Бердянськ - безлюдні та пусті, туристів там немає. Окупанти "звільнили" туристичні міста України від людей.
Відео з тимчасово окупованих міст, на які боляче дивитись, у мережі розмістили місцеві, на YouTube та в Instagram.
"Бердянську косу "асвабаділі" від туристів. Такою безлюдною перлина Азовського моря не була навіть у найгірші курортні сезони", - повідомили в дописі до відео з Бердянську.
Місто безлюдне, усі курорти не працюють. Настільки порожніми вулиці Бердянська ще ніколи не були. Місто тимчасово окуповане, рашисти зірвали курортний сезон.
У Кирилівці також порожньо. Мешканка Мелітополя приїхала до селища, яке тимчасово окупували рашисти. Вона показала порожні вулиці та зазначила, що люди навіть не продають рибу.
Жінка побувала і на самому морі. Цього року там немає медуз, вода чиста. Федотова коса безлюдна, "рускій мір" ніби вбив там усе живе.
Раніше УНІАН вже повідомляв, у Запорізькій області почалися сутички між колаборантами.
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