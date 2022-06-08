Євген Коваленко вказав на загрозу для здоров'я та життя відпочивальників.

Курортний сезон в Запорізькій області цього року скасовується. Забезпечити безпеку відпочивальникам поки неможливо.

Про це повідомили в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Цього року через повномасштабне вторгнення окупаційних військ у Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочивальників. Це можливо здійснити лише після перемоги", - заявив начальник відділу туризму поклику Євген Коваленко.

При цьому він закликав українців відмовитися від відпочинку на узбережжі Азовського моря. Також Коваленко нагадав, що власники баз відпочинку можуть фіксувати збитки, а упущену вигоду після перемоги стягнути з Російської Федерації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України в цьому році проведення курортного сезону вкрай утруднено через небезпеку обстрілів і можливого підриву на мінах.

У Миколаївській області знайшли вихід із ситуації. Голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім 11 травня заявив, що регіон активно готується до курортного сезону попри воєнний стан. Туристам запропонують відпочити біля басейнів.

Водночас в Одесі безтурботні відпочивальники заполонили пляжі попри небезпеку підірватися на міні. У зв'язку з цим на Чкаловському пляжі поліція виганяє з моря купальщиків, які ігнорують встановлені огорожі та заборонні знаки.

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