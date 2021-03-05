По прибуттю на острови карантин не буде потрібен і туристи зможуть вільно відпочивати в сертифікованих готелях.

Сейшельські острови знову відкриються для туристів з усього світу, за винятком Південної Африки, 25 березня.

Читайте такожСейшели відкрились для туристів із щепленням від COVID-19Відвідувачам, які прибувають на острови, буде потрібно тільки негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус за 72 години до їхнього прибуття в країну. Карантин не буде потрібен, і туристи зможуть вільно відпочивати в сертифікованих готелях.

Міністр закордонних справ і туризму країни Сільвестр Радегонде повідомив на прес-конференції, що туристи, тим не менш, повинні дотримуватися вжитих заходів з охорони здоров'я, а це означає, що носіння масок, дезінфекція рук і соціальне дистанціювання є обов'язковими, передає seychellesnewsagency.com.

"Попит на відпочинок є у всьому світі, і Сейшельські острови розглядаються як потенційні", - сказав Радегонде.

Головний секретар з туризму Анн Лафортюн додала, що туристи повинні бронювати проживання в сертифікованих готелях. В даний час з 700 ліцензованих готелів 535 сертифіковані на COVID-19.

Вона зазначила, що в сертифікованих готелях, якщо турист захворів, будуть знати, що робити і куди його помістити..

Лафортюн підкреслила, що іноземні туристи можуть вільно переміщатися по всіх островах, і вони також можуть вільно подорожувати на яхтах без екіпажу.

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Автор: УНІАН