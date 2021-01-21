Щоб відпочити на Шрі-Ланці, туристам доведеться виконати цілий ряд умов.

Шрі-Ланка з сьогоднішнього дня, 21 січня 2021 року, повністю відкрила свої кордони для туристів і міжнародних рейсів з усіх країн світу.

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Як повідомляє Xinhua, рейс Oman Air з 50 ланкійцями на борту сьогодні вранці урочисто прибув в Міжнародний аеропорт Бандаранаїке (BIA) в Коломбо.

У свою чергу голова Управління з розвитку туризму Шрі-Ланки (SLTDA) Кімарлі Фернандо повідомив, що Міністерство туризму спільно з Міністерством охорони здоров'я і цільовою групою президента по COVID-19 розробило докладні протоколи і процедури безпеки.

"З усіма цими заходами, процесами і протоколами, Шрі-Ланка готова і відкрита для повернення наших гостей", - заявив він.

Зокрема, влада Шрі-Ланки створила інформаційний онлайн-портал і цілодобовий операційний центр, з яким можна зв'язатися по телефону або електронній пошті, за допомогою якоъ туристи можуть отримати підтримку і стежити за оновленням інформації.

Відзначається, що наразі на Шрі-Ланці є можливості для проведення ПЛР-тестування 2500 туристів, що прибувають на день. Туристам доведеться придбати страховку і оплачувати власні тести ПЛР. При цьому наразі для приїжджих туристів не встановлено карантинний період або мінімальний термін перебування.

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Міжнародний аеропорт Бандаранаїке на заході країни і Міжнародний аеропорт Маттала Раджапакса на півдні в даний час відкриті для регулярних і чартерних рейсів принаймні восьми авіакомпаній, включаючи національного перевізника Шрі-Ланки SriLankan Airlines.

Правила в'їзду на Шрі-Ланку для українських туристів

Як повідомляє портал visitukraine.today, 26 грудня 2020 року в тестовому режимі Шрі-Ланка відкрила в'їзд для окремих категорій іноземних туристів, у тому числі громадян України.

Для в'їзду в країну, в т.ч. при оформленні онлайн електронної візи, подорожуючі повинні сплатити страховий поліс ланкійської компанії «People's Insurance PLC» вартістю 12 доларів з покриттям витрат, пов'язаних з COVID на період 1 місяць, а в разі продовження перебування страховий поліс повинен бути продовжений. При в'їзді в країну мандрівники повинні подати декларацію про стан здоров'я.

Всі мандрівники повинні пройти 14-денний період перебування тільки в визначених урядом сертифікованих готелях, кількість яких обмежена - всього 52.

При в'їзді в країну всі мандрівники повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 96 годин до посадки на рейс на Шрі-Ланку. Крім того, по прибуттю в країну вони повинні пройти не менше двох ПЛР-тестів, вартість яких (40 доларів) повинна бути оплачена заздалегідь, що також є однією з умов отримання ланкійської електронної візи.

Проведення тестування забезпечують згадані сертифіковані готелі. Ці вимоги застосовуються до всіх без винятку мандрівників, в тому числі до тих, хто вже пройшов вакцинацію від COVID. Детальну информаццию можна отримати за посиланням.

Громадянам всіх країн, крім Великобританії, дозволяється в'їзд на Шрі-Ланку в туристичних цілях за допомогою онлайн-реєстрації на сайті. Заявникам "Electronic travel authorization system" (ETA) суворо рекомендується слідувати при подачі заявки наведеним нижче інструкціям.

Зокрема, рекомендується всім заявникам, перш ніж запитувати дозвіл ETA, проконсультуватися з авіакомпаніями про дозвіл на виліт на Шрі-Ланку, отримати вказівки і перевірити наявність рейсів заздалегідь.

Перш ніж подавати заявку на отримання візи, потрібно мати підтверджене бронювання готелю, результати ПЛР-тестів і обов'язкове страхування COVID-19. Здійснюючи бронювання, зв'яжіться зі своїм готелем, який повинен відповідати категорії "безпечний" і "безпечний рівень 1". Готель видасть контрольний номер, який буде автоматично перевірятися у вашому паспорті при подачі заявки на ETA. Зверніть увагу, що це є обов'язковою вимогою, і якщо ви не дотримувалися вищезазначеної процедури до подачі заяви на візу, в оформленні візи буде відмовлено, а консульський збір повертатися не буде.

Станом на 15 січня 2021 року МОЗ України відносить Шрі-Ланку до "зеленої" карантинної зони, тому по поверненню додому українцям не потрібно буде йти на самоізоляцію. Однак варто враховувати, що МОЗ переглядає цей список щотижня, тому все може змінитися.

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Переклад: Марина Григоренко