На пляжах Бенідорма діють одразу кілька суворих правил, порушення яких загрожує туристам величезними штрафами.

Напередодні наближення сезону відпусток туристів попередили ще про одне суворе правило в Іспанії, порушення якого може суттєво зіпсувати їм відпочинок.

Як пише The Sun, туристам, які прямують на пляжі іспанського курорту Бенідорм (провінція Аліканте), необхідно знати про обмеження щодо часу, які діють там.

Річ у тім, що на пляжах Бенідорма заборонено заходити в море з опівночі до 7-ї ранку, оскільки купання в темряві є доволі небезпечним – можна легко налетіти на камінь, натрапити на якусь морську істоту або не оцінити адекватно глибину під час припливу.

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Ще одна причина, через яку відвідувачам заборонено виходити на пляж у нічний час, полягає в тому, щоб дозволити прибиральникам виконувати свою роботу і наводити лад на береговій лінії.

За даними BenidormSeriously, туристам, спійманим за проникнення на пляжі Бенідорма після опівночі, загрожує штраф у розмірі від 750 до 1200 євро.

Варто зазначити, що це не єдине обмеження, що діє на пляжах Бенідорма. Наприклад, одне з них також забороняє відпочивальникам будувати замки з піску. При цьому TikToker Френк пояснив, що правила поширюються не на дитячі замки з піску, а на "архітекторів на піску".

Також Френк попередив, що туристам можуть загрожувати великі штрафи за купівлю напоїв на пляжі "з рук", а не в офіційних закладах.

Крім того, на пляжах Бенідорма заборонено грати в ігри з м'ячем за межами спеціально відведених місць, а також класти рушники, щоб "забронювати" собі місце на майбутнє. Останнє може призвести до штрафу в розмірі 150 євро.

Водночас за купання в морі всупереч піднятому червоному попереджувальному прапорцю можна отримати штраф 1000 євро, а засмагання голяка за межами нудистського пляжу може призвести до штрафу в розмірі 650 євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше на популярному серед туристів острові іспанських Канарських островів Тенеріфе почали вводити обмеження на споживання води. Серед іншого, на місцевих громадських пляжах заборонять користуватися душами, а в публічних басейнах не мінятимуть воду.

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