В Іспанії туристів можуть оштрафувати за купальники і голі торси поза пляжами.

Регіональний менеджер Villa Plus на Канарських островах Сандра Моліне розповіла про велику помилку, яку туристи регулярно роблять під час відпустки в Іспанії, і через яку у них можуть виникнути проблеми.

"Коли ви йдете з пляжу, будьте шанобливі: ніяких оголених торсів або бікіні в центрі міста або в супермаркеті", – розповіла вона Sun Online Travel.

Також експерт з Іспанії попередила, що сідати в місцеве таксі потрібно в футболці, інакше вам відмовлять в поїздці.

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Тіктокер Франк, який організовує холостяцькі вечірки в Бенідормі, підтримав цю думку.

"Залишаючи пляж і виходячи на вулицю, будь ласка, прикривайтеся. Чоловіки повинні надіти сорочки, жінки – прикрити бікіні, інакше вас можуть оштрафувати на 300 євро", – попередив він.

Тим часом, на Майорці за подібне порушення загрожують ще більш суворі штрафи – майже 600 євро.

Варто відзначити, що за голі торси на вулицях туристів штрафують не тільки в Іспанії. Зокрема, за знаходження за межами пляжу без сорочки або в купальнику в італійському курортному місті Сорренто можна отримати штраф у 500 євро, а в хорватському Дубровнику – до 4000 євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, чому іспанці ніколи не замовляють пінту пива, і чому приїжджим теж не слід цього робити.

Також туристів попередили про маловідоме правило в Італії, недотримання якого може потягти за собою серйозний штраф.

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