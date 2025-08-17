Цей випадок вкотре нагадує, чому важливо ознайомитися з базовими нормами етикету і законами країни, до якої ви їдете.

Під час поїздки за кордон завжди існує певний ризик, що, роблячись щось буденне, ви мимоволі порушите якісь місцеві норми етикету, чи – що ще гірше – місцеві закони. Саме в такій ситуації опинилася молода туристка під час поїздки в Японію, пише DailyMail.

Американка на ім'я Хлоя опублікувала у своєму TikTok відео, де вона нервово посміхається, доки поліцейський виписує їй штраф в одному з районів Токіо. Хоча замість живого звуку у відео накладено сторонню музику, добре видно, як офіцер про щось суворо дорікає туристці.

Можна було б подумати, що дівчина вчинила щось дуже серйозне, чи принаймні зрозуміле західній людині. Наприклад, нікого б не здивувало, якби її оштрафували за кинуту на тротуар обгортку від цукерки чи щось подібне. Однак пояснення туристки в анотації до відео справді вражає.

"Японія чудова, поки хтось не зателефонує [в поліцію] і не поскаржиться на тебе за те, що ти їси морозиво на тротуарі", – розповіла дівчина.

Як зазначає DailyMail, формально у Японії немає заборони їсти на тротуарах, але це зазвичай вважається поганим етикетом у житлових районах, поїздах та тихіших містах чи районах. Одна з головних причин цього - неймовірна за європейськими мірками повага нації до чистоти.

І ця зацикленість на чистоті іноді має дивні прояви. Наприклад, на вулицях мегаполісів зазвичай дуже важко знайти банальну урну для сміття. Японський етикет передбачає, що своє сміття ти мусиш взяти із собою і викинути вже вдома.

"Їсти під час ходьби вважається необережним або необачним. Це може створювати незручності іншим, наприклад, якщо ви розсипаєте їжу або займаєте місце в людному місці. У японській культурі їжа призначена для того, щоб насолоджуватися нею зосереджено, зазвичай у спеціально відведених місцях", – пояснила консультантка з питань культурного етикету Наомі Сато, яка працює в Кіото.

Щоправда, є певні винятки. Наприклад, вживання їжі на вулиці вважається прийнятним у деяких популярних туристичних місцях, таких як райони Асакуса та Дотонборі в місті Осака. Крім того, під час численних японських фестивалів завжди працюють кіоски із традиційним фастфудом. І в таких місцях теж вважається нормою їсти стоячи у випадковому місці, хоча все ж таки японці намагаються відійти кудись у бік, аби нікому не заважати.

