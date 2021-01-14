Іноземцям, які прибули в країну, необхідно не раніше, ніж на шостий день після зробленого за кордоном тесту на COVID-19, зробити другий тест, щоб не перебувати в 10-денній ізоляції.

В Естонії з 15 січня діятимуть нові правила в'їзду громадян з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті уряду Естонії.

Зокрема, уряд затвердив розпорядження, яке регулює порядок тестування до і після прибуття в Естонію з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

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"З 15 січня почне діяти порядок, відповідно до якого люди, які не хочуть після прибуття в Естонію протягом десяти днів перебувати в самоізоляції, мають зробити тест ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) на коронавірус не раніше, ніж за 72 години до приїзду. В Естонії таким людям можна не раніше, ніж на шостий день після зробленого за кордоном тесту, зробити другий тест. Людина достроково звільняється від 10-денної самоізоляції, якщо результати обох тестів були негативними", - говориться в повідомленні.

Також люди, які не зробили тест за 72 години до приїзду в Естонію, можуть зробити перший тест негайно після прибуття, а другий тест - не раніше, ніж через шість днів після першого. Десятиденну самоізоляцію можна завершити достроково в разі, якщо результати обох тестів були негативними.

"Уряд вирішив підняти показник зараження, який вимагає самоізоляції після прибуття з країн, що його досягли. З 15 січня в самоізоляції необхідно залишатися людям, які приїжджають (в тому числі жителям і громадянам Естонії) з тих країн Європи, кумулятивний показник поширення зараження в яких за останні 14 днів становить більш як 150 на 100 тис. населення. Якщо показник нижчий за 150, дотримуватися самоізоляції не потрібно", - сказано в повідомленні.

Разом з тим уряд цієї країни вирішив уніфікувати терміни здачі тестів для людей, які подорожують між Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією, з термінами, які діють щодо інших країн. Приїжджим з Латвії, Литви та Фінляндії теж необхідно зробити тест не раніше, ніж за 72 години до прибуття в Естонію, якщо є бажання звільнитися від самоізоляції.

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Автор: Віталій Саєнко