Орендарі за свій рахунок наймають бульдозери для очищення пляжів.

Жителям і відпочивальникам в курортному Бердянську, які раніше зіткнулися зі справжньою навалою медуз, тепер належить пережити ще одне випробування-до морського узбережжя прибило тонни зелених водоростей.

Про це повідомляє PRO.berdiansk.biz.

"В останні дні липня, природа підготувала чергове випробування – морська трава, яка заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці", - пише видання.

За словами відпочивальників, аби пройти водорості, необхідно відійти на 10-15 метрів у воду.

Зазначається, що орендарі 3-го міського пляжу найняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони скаржаться, що міська влада аж ніяк не сприяє розв'язанню цієї проблеми.

Але от на пляжах мікрорайону Слобідка з прибиранням морської трави поки що не поспішають.

Читайте такожБердянськ за ціною Сейшел: як виглядає номер за 20 тисяч гривень на добуЗазначимо, раніше комунальні працівники "відзначилися" тим, що "прибирали" водорості з пляжів назад в море.

Хоча водорості — це не єдине, що псує туристам відпочинок на українських курортах. Раніше вони повідомляли про нашестя медуз, морських бліх, сонечок і погодні явища.

Також УНІАН повідомляв, що через погіршення якості морської води Держпродспоживслужба взагалі рекомендує поки що не купатися в Азовському морі.

Автор: Станислав Кожемякин