На Азовському морі також очікується нашестя медуз.

На Азовському морі морські блохи псують туристам відпочинок: їх укуси викликають свербіж, почервоніння і алергічну реакцію.

Крім того, в курортній Кирилівці помітили першу медузу в цьому році. За словами місцевих жителів, скоро очікується їх нашестя, розповів Олександр Візуал на своєму YouTube-канал.

Він показав мертву медузу, яку викинуло на берег після шторму. Інший відпочиваючий зазначив, що на узбережжі Азовського моря дуже багато морських бліх. Ракоподібні не дають туристам купатися, оскільки неприємно кусаються.

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"Їх дуже багато зараз в морі, дуже багато. Вони боляче кусаються, неприємно. Є по всьому пляжу, маленькі і великі. Фішка в тому, що все море в цих блохах, повністю все, все узбережжя. Люди купаються, але вони щипають. У когось алергія, у когось немає алергії на цих бліх", - розповів Vitaliano Almazati на своєму YouTube-каналы.

Зазначимо, морські блохи - це одні з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних. Їх розміри 0,5 - 25 сантиметрів, тіло в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу.

На пляжах дуже багато маленьких бокоплавів. Ці дрібні ракоподібні кусаються у воді, а їх укуси схожі на комарині. Спочатку здається, що до тіла прилипли водорості. Однак, це не так. Через деякий час місця укусів збільшуються до червоних плям на шкірі.

Раніше ми розповідали, що на популярному курорті Херсонщини - Лазурному - на Чорному морі дельфіни близько підпливли до відпочиваючих, які стояли у воді недалеко від берега.

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Автор: Вікторія Гордієнко