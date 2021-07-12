На пляжах Бердянська відпочиваючі скаржаться на нашестя медуз.

На пляжах Бердянська все також спостерігається навала медуз. Відпочиваючих багато, але при цьому мало хто купається в морі.

За словами очевидців, туристи максимум заходять по коліно у воду, оскільки з медузами купатися неможливо, пише Obozrevatel.

На кадрах видно, що пляжі Бердянська заповнені відпочиваючими, але в морі плавають величезні медузи, які бентежать туристів.

"На квадратний метр по п'ять штук таких. Це жерсть, і це тільки на березі. Люди заходять максимум по ноги і все, далі ніхто не купається. Якщо є матрац, то нормально, а так особливо не поплаваєш", – розповів один з очевидців.

Туристи залишали купу коментарів в мережі і скаржилися на зіпсований відпочинок.

Зазначимо, цього року туристи постійно повідомляють про явища, які псують відпочинок на українських курортах. Серед них, крім медуз і морських бліх, нашестя сонечок, що захопили Ланжерон в Одесі, а також погодні явища.

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Автор: Вікторія Гордієнко