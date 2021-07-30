Фахівці радять утриматися від купання в Азовському морі.

На пляжах курортного Бердянська Запорізької області не рекомендують купатися через погіршення якості морської води.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області, в останні тижні за бактеріологічними показниками значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населенням та відпочивальниками.

"Згідно з результатами лабораторних досліджень, у пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань. Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед жителів міста Бердянськ та відпочивальників", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим начальник ГУ Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до Бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха щодо необхідності терміново проінформувати місцевих жителів та гостей міста про цю ситуацію і негайного впровадити профілактичні заходи із заборони водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів:

«Пляж ДЗСТ «Факел» ПП «Курорти Приазов'я»,

пляж № 3 ТОВ «Дніпро 2000».

Про заборону купання вже поінформовано керівництво ДЗСТ "Факел".

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Автор: Світлана Макринська