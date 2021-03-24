В ОАЕ випускатимуть п'ятирічні туристичні мультивізи для представників усіх національностей.

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів анонсував введення п'ятирічних туристичних віз для представників усіх національностей.

Читайте такожНазвано найбільш доброзичливі міста світуВізи будуть призначені для багаторазового використання, що істотно полегшить відвідування країни для низки іноземних громадян. П'ятирічні візи допоможуть туристам багаторазово відвідувати країну і залишатися на її території протягом 90 днів поспіль з можливістю продовження ще на 90 днів, передають russianemirates.com.

За словами Його Високості шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, віце-президента, прем'єр-міністра ОАЕ і правителя Дубая, нова ініціатива допоможе зміцнити статус ОАЕ як світової економічної столиці.

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Автор: Ірина Погоріла