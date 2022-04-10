Також планується виділити кредит на 300 млн доларів турецьким туроператорам, які працюють в Росії.

У Туреччині розробляють ідею створення нової авіакомпанії, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти, після того як Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній Росії.

Це передбачається в рамках урядової "дорожньої карти" по залученню туристів з РФ, пише газета Sabah.

Повідомляється, що на даний момент програма включає три основних пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту – 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.

Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співробітництво туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і перевозитиме тільки туристів з Росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ.

Зазначимо, Росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, в 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як в 2022 році Туреччина очікувала 7 мільйонів відпочиваючих з Росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни в березні їхня кількість істотно зменшилася.

Як повідомляв УНІАН, Turkish Airlines виявилася однією з небагатьох зарубіжних авіакомпаній, що продовжили літати в Росію після початку війни в Україні 24 лютого 2022 року, хоч і скоротивши кількість рейсів до мінімуму.

Крім того, після шквалу критики, турецькі авіалінії все ж заборонили громадянам Росії літати на її літаках в інші країни світу, крім Туреччини.

Разом з тим, Туреччина стала однією з приблизно десятка країн світу, які погодилися визнавати карти російської платіжної системи "Мир".