Багато асоціюють це місце виключно з катанням на лижах, але і в несезон тут теж є чим себе зайняти.

Карпати - дивовижне місце, де кожен куточок по-своєму прекрасний. Ці місця мальовничі і взимку, і влітку, тому найпопулярніший гірськолижний курорт України Буковель можна відвідати і зараз. Тут працює оглядовий підйомник, з якого відкривається шикарний вид на гори.

Зі Львова до Буковеля - майже 4 години на автомобілі, з Івано-Франківська - 2 години. Ми не будемо детально описувати всі розваги, які пропонує місцевий сервіс, а звернемо увагу на те, що пейзаж тут дійсно захоплюючий.

Наприклад, такий вид відкривається з гори, на яку веде оглядовий підйомник 2R. З працюючих влітку він тут один, тому не загубитеся.

До слова, працює оглядовий підйомник з 9:00 без вихідних. Нагору можна піднятися до 19:30, а вниз спуститися - до 20:30.

Також УНІАН писав, який вид відкривається з гори Маковиця сьогодні.

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