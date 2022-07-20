Попри суперечки про те, чи можна відпочивати під час війни, в гори в цьому році туристи все ж їздять.

Яремче - невелике туристичне містечко в Івано-Франківській області. Воно приваблює туристів розвагами, властивими для гірських районів: катаннями на квадроциклах, джип-турами і, звичайно ж, пішими підйомами на місцеві вершини.

Одна з найпопулярніших точок, вона ж і найвища, - гора Маковиця. Сьогодні звідти відкривається приголомшливий вид на літню природу Карпат.

Гора досить невисока - всього 984 метри (Говерла - 2060,8 метра). Але піднявшись нагору, можна роздивитися гірський хребет Явірник, вершини Довбушанки, Хом'яка і Синяка.

Сьогодні походу тут сонячна, тому на північному заході видно ще й Говерлу з Петросом.

У сонячну погоду відстань видимості становить понад 50 кілометрів навколо.

Існує два варіанти піднятися на Маковицю. Перший підійде любителям піших прогулянок, оскільки йти вгору - мінімум 2,5 години. Другий - мрія ледачих. За окрему плату вас можуть відвезти на верхівку на квадроциклі.

Раніше УНІАН писав, чому варто відправитися на відпочинок в Яремче.

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