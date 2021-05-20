Візовий збір з туристів у Єгипті був скасований у жовтні 2020 року до кінця квітня цього року.

Влада Єгипту відновила необхідність сплачувати візовий збір для туристів при в'їзді до країни.

Він складає $25 за людину, повідомляє Egypt Independent.

"Працівники туристичних компаній Червоного моря закликали компетентні органи міністерств внутрішніх справ і туризму продовжити період пільг до початку наступного зимового туристичного сезону, щоб допомогти стимулювати туризм, який зазнав значного впливу в результаті спалаху коронавірусу", - зазначає видання.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року уряд Єгипту скасував візовий збір для туристів, які прибувають в Південний Синай, регіон Червоного моря, Луксор і Асуан. Це дозволяло не платити за візи при прильоті, зокрема, на популярні серед українців курорти Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам і Таба.

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Автор: Олександр Топчій