На Різдво тут майже завжди сніжить і можна спостерігати північне сяйво.

Для тих, хто мріє про білосніжне Різдво, найкращим вибором стане шведське місто Кіруна. Ця зимова "країна чудес" може похвалитися 70%-ю ймовірністю снігу на Різдво, повідомляє Mirror.

Це віддалене місто, найпівнічніше у Швеції, відоме своїми захоплюючими сніжними пейзажами та північним сяйвом.

Кіруна - відносно нове місто, засноване на початку 20-го сторіччя, у якому розташована найбільша у світі шахта з видобутку залізної руди, яку ви можете відвідати. Завдяки шахті все місто поступово зміщується на схід від шахт, що призводить до зведення нових дивовижних будівель.

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"Прогулянка Кіруною відкриє чарівні пастельні будинки та красиву дерев’яну церкву, побудовану в 1912 році, яка нагадує традиційний саамський намет. Кіруна та її околиці є домом для саамів, корінного населення Швеції, і їхня багата культура пронизує міське життя", - йдеться у статті.

Зазначається, що у Кіруні та околицях можна вибрати різноманітні різдвяні розваги - зокрема, подорож на оленях. Втім, туристів, які виберуть це місто для святкування Ряздва, попереджають приготуватися до темряви:

"Через крайнє північне розташування Кіруни сонце тут сідає близько 14:30, що призводить до короткого дня, але є чудовою можливістю спостерігати за зірками".

Автори зазначають, що найпростіший спосіб дістатися до міста - долетіти до Стокгольма, а потім сісти на один із кількох щоденних рейсів до Кіруни. Крім того, зі столиці Швеції курсують потяги, але ці поїздки значно довші - в середньому 16 годин.

"Різдвяні" новини

Раніше УНІАН повідомляв про ідеальне місце в Європі, аби зустріти Різдво під теплим по-літньому сонцем. Іспанське місто Малага на морському узбережжі Коста-де-Соль має навіть різдвяний ярмарок, де ви зможете насолодитися святковим духом.

При цьому південь Іспанії не знає морозів, і взимку тут досить комфортна температура.

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