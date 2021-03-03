Лоукостер AnadoluJet літатиме за маршрутом Анкара-Київ-Анкара чотири рази на тиждень.

Турецький лоукостер AnadoluJet, що є підрозділом одного з найбільших авіаперевізників світу Turkish Airlines, з 30 березня 2021 року вперше почне польоти в Україну.

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Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіакомпанії.

Зазначається, що розклад передбачає польоти за маршрутом Анкара-Київ-Анкара чотири рази на тиждень по вівторках, середах, п'ятницях і неділях у нічний час.

Вильоти з Анкари будуть виконуватися о 00:30 з прильотом до Києва о 02:30. З Києва літак буде вилітати о 03:25 і прилітати в Анкару о 05:25. Час в дорозі складе 2 години.

Лоукост поки ще не відкрив продаж квитків, тарифи в системи бронювання пообіцяли завантажити найближчим часом.

Як і Turkish Airlines, AnadoluJet буде обслуговуватися в київському аеропорту "Бориспіль".

На маршруті Анкара-Київ новий авіаперевізник буде конкурувати з іншим турецьким лоукостом - Pegasus Airlines, який літає за схожим розкладом.

Особливістю AnadoluJet є спрощений сервіс в порівнянні з материнською компанією і відсутність бізнес-класу. Лоукост літатиме до Києва на Boeing 737-800 з максимальним завантаженням 189 місць. Таку розсадку використовує найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair.

Правила в'їзду до Туреччини для українських туристів

На даний момент українські туристи можуть їздити до Туреччини без візи, при наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до вильоту, і страховки, що покриває витрати на лікування COVID-19.

На початку березня турецька влада продовжила термін, до якого у мандрівників вимагатимуть довідку з негативним результатом тесту на коронавірус, як мінімум до 26 травня.

Одночасно з 2 березня в Туреччині після тривалого карантину відкрилися ресторани.

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Автор: Марина Григоренко