Турецький лоукостер AnadoluJet, що є підрозділом одного з найбільших авіаперевізників світу Turkish Airlines, з 30 березня 2021 року вперше почне польоти в Україну.
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Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіакомпанії.
Зазначається, що розклад передбачає польоти за маршрутом Анкара-Київ-Анкара чотири рази на тиждень по вівторках, середах, п'ятницях і неділях у нічний час.
Вильоти з Анкари будуть виконуватися о 00:30 з прильотом до Києва о 02:30. З Києва літак буде вилітати о 03:25 і прилітати в Анкару о 05:25. Час в дорозі складе 2 години.
Лоукост поки ще не відкрив продаж квитків, тарифи в системи бронювання пообіцяли завантажити найближчим часом.
Як і Turkish Airlines, AnadoluJet буде обслуговуватися в київському аеропорту "Бориспіль".
На маршруті Анкара-Київ новий авіаперевізник буде конкурувати з іншим турецьким лоукостом - Pegasus Airlines, який літає за схожим розкладом.
Особливістю AnadoluJet є спрощений сервіс в порівнянні з материнською компанією і відсутність бізнес-класу. Лоукост літатиме до Києва на Boeing 737-800 з максимальним завантаженням 189 місць. Таку розсадку використовує найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair.
Правила в'їзду до Туреччини для українських туристів
- На даний момент українські туристи можуть їздити до Туреччини без візи, при наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до вильоту, і страховки, що покриває витрати на лікування COVID-19.
- На початку березня турецька влада продовжила термін, до якого у мандрівників вимагатимуть довідку з негативним результатом тесту на коронавірус, як мінімум до 26 травня.
- Одночасно з 2 березня в Туреччині після тривалого карантину відкрилися ресторани.
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