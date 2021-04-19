У київських аеропортах Бориспіль і Жуляни можна здати тест на коронавірус за $40.

Різниця між найнижчими і високими цінами на ПЛР-тести для визначення COVID-19 в аеропортах світу досягає $400.

Це показало дослідження британського агентства Skytrax, передає avianews.com.

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Як повідомляється, було проаналізовано 77 аеропортів. Згідно з результатами, найдорожчий ПЛР-тест можна зробити в японському аеропорту Кансай - $404, найдешевший - в індійському аеропорту Мумбай для пасажирів внутрішніх рейсів - $8.

В обох київських аеропортах Бориспіль і Жуляни лабораторії пропонують здати тест за $40.

У країнах ЄС найдешевше перевірити себе на коронавірус можна в Ризі - за $44. Найвища ставка діє в Гельсінкі - $317.

Також в деяких аеропортах можна здати тест на антиген. Найдешевший можна пройти в аеропорту Мумбая за $2, найдорожчий в Гельсінкі за $214.

Вартість ПЛР-тестів у аеропортах світу (в доларах США):

Кансай - 404

Гельсінкі - 317

Стокгольм - 295

Токіо Наріта - 275

Сан-Франциско - 261

Nagoya Centrair - 256

Нью-Йорк JFK - 179

Копенгаген - 168

Цюріх - 162

Амстердам - ​​154

Мюнхен - 152

Чикаго О'Хара - 145

Люксембург - 142

Осло - 142

Варшава - 136

Іст-Мідлендс - 135

Лондонський Сіті - 135

Лондон Лутон - 135

Манчестер - 135

Лондон Станстед - 135

Лос-Анджелес - 125

Сінгапур - 120

Дублін - 118

Відень - 118

Бірмінгем - 110

Едінбург - 110

Глазго - 110

Лондон Хітроу - 110

Ft Lauderdale - 106

Вільнюс - 95

Рим Ф'юмічіно - 83

Прага - 83

Берлін - 82

Кельн - 82

Дюссельдорф - 82

Франкфурт - 82

Гамбург - 82

Лондонський Гатвік - 82

Брюссель - 80

Богота - 77

Афіни - 71

Сеул Інчхон - 71

Малага - 69

Мадрид - 69

Пальма Майорка - 69

Гонконг - 64

Денпасар Балі - 61

Сан-Паулу - 61

Джакарта - 54

Мускат - 50

Рига - 44

Кейптаун - 42

Йоганнесбург - 42

Дубай - 41

Київ Жуляни - 40

Київ Бориспіль - 40

Алмати - 36

Стамбул - 33

Москва DME - 30

Хургада - 30

Шарм-ель-Шейх - 30

Ростов-на-Дону - 26

Кольцово - 24

Москва СВО - 23

Куромоч - 22

Нурсултан - 20

Токіо Ханеда - 17

Мінськ - 15

Делі - 11

Мумбаї - 8

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Автор: Катерина Лиманська