Різниця між найнижчими і високими цінами на ПЛР-тести для визначення COVID-19 в аеропортах світу досягає $400.
Це показало дослідження британського агентства Skytrax, передає avianews.com.
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Як повідомляється, було проаналізовано 77 аеропортів. Згідно з результатами, найдорожчий ПЛР-тест можна зробити в японському аеропорту Кансай - $404, найдешевший - в індійському аеропорту Мумбай для пасажирів внутрішніх рейсів - $8.
В обох київських аеропортах Бориспіль і Жуляни лабораторії пропонують здати тест за $40.
У країнах ЄС найдешевше перевірити себе на коронавірус можна в Ризі - за $44. Найвища ставка діє в Гельсінкі - $317.
Також в деяких аеропортах можна здати тест на антиген. Найдешевший можна пройти в аеропорту Мумбая за $2, найдорожчий в Гельсінкі за $214.
Вартість ПЛР-тестів у аеропортах світу (в доларах США):
- Кансай - 404
- Гельсінкі - 317
- Стокгольм - 295
- Токіо Наріта - 275
- Сан-Франциско - 261
- Nagoya Centrair - 256
- Нью-Йорк JFK - 179
- Копенгаген - 168
- Цюріх - 162
- Амстердам - 154
- Мюнхен - 152
- Чикаго О'Хара - 145
- Люксембург - 142
- Осло - 142
- Варшава - 136
- Іст-Мідлендс - 135
- Лондонський Сіті - 135
- Лондон Лутон - 135
- Манчестер - 135
- Лондон Станстед - 135
- Лос-Анджелес - 125
- Сінгапур - 120
- Дублін - 118
- Відень - 118
- Бірмінгем - 110
- Едінбург - 110
- Глазго - 110
- Лондон Хітроу - 110
- Ft Lauderdale - 106
- Вільнюс - 95
- Рим Ф'юмічіно - 83
- Прага - 83
- Берлін - 82
- Кельн - 82
- Дюссельдорф - 82
- Франкфурт - 82
- Гамбург - 82
- Лондонський Гатвік - 82
- Брюссель - 80
- Богота - 77
- Афіни - 71
- Сеул Інчхон - 71
- Малага - 69
- Мадрид - 69
- Пальма Майорка - 69
- Гонконг - 64
- Денпасар Балі - 61
- Сан-Паулу - 61
- Джакарта - 54
- Мускат - 50
- Рига - 44
- Кейптаун - 42
- Йоганнесбург - 42
- Дубай - 41
- Київ Жуляни - 40
- Київ Бориспіль - 40
- Алмати - 36
- Стамбул - 33
- Москва DME - 30
- Хургада - 30
- Шарм-ель-Шейх - 30
- Ростов-на-Дону - 26
- Кольцово - 24
- Москва СВО - 23
- Куромоч - 22
- Нурсултан - 20
- Токіо Ханеда - 17
- Мінськ - 15
- Делі - 11
- Мумбаї - 8
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