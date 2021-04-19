В обох київських аеропортах перевіритися на коронавірус можна за 40 доларів США / фото REUTERS

Різниця між найнижчими і високими цінами на ПЛР-тести для визначення COVID-19 в аеропортах світу досягає $400.

Це показало дослідження британського агентства Skytrax, передає avianews.com.

Читайте такожУкраїнський сертифікат про іммунітет від COVID буде сумісним з європейським-Шмигаль

Як повідомляється, було проаналізовано 77 аеропортів. Згідно з результатами, найдорожчий ПЛР-тест можна зробити в японському аеропорту Кансай - $404, найдешевший - в індійському аеропорту Мумбай для пасажирів внутрішніх рейсів - $8.

В обох київських аеропортах Бориспіль і Жуляни лабораторії пропонують здати тест за $40.

У країнах ЄС найдешевше перевірити себе на коронавірус можна в Ризі - за $44. Найвища ставка діє в Гельсінкі - $317.

Також в деяких аеропортах можна здати тест на антиген. Найдешевший можна пройти в аеропорту Мумбая за $2, найдорожчий в Гельсінкі за $214.

Вартість ПЛР-тестів у аеропортах світу (в доларах США):

  • Кансай - 404
  • Гельсінкі - 317
  • Стокгольм - 295
  • Токіо Наріта - 275
  • Сан-Франциско - 261
  • Nagoya Centrair - 256
  • Нью-Йорк JFK - 179
  • Копенгаген - 168
  • Цюріх - 162
  • Амстердам - ​​154
  • Мюнхен - 152
  • Чикаго О'Хара - 145
  • Люксембург - 142
  • Осло - 142
  • Варшава - 136
  • Іст-Мідлендс - 135
  • Лондонський Сіті - 135
  • Лондон Лутон - 135
  • Манчестер - 135
  • Лондон Станстед - 135
  • Лос-Анджелес - 125
  • Сінгапур - 120
  • Дублін - 118
  • Відень - 118
  • Бірмінгем - 110
  • Едінбург - 110
  • Глазго - 110
  • Лондон Хітроу - 110
  • Ft Lauderdale - 106
  • Вільнюс - 95
  • Рим Ф'юмічіно - 83
  • Прага - 83
  • Берлін - 82
  • Кельн - 82
  • Дюссельдорф - 82
  • Франкфурт - 82
  • Гамбург - 82
  • Лондонський Гатвік - 82
  • Брюссель - 80
  • Богота - 77
  • Афіни - 71
  • Сеул Інчхон - 71
  • Малага - 69
  • Мадрид - 69
  • Пальма Майорка - 69
  • Гонконг - 64
  • Денпасар Балі - 61
  • Сан-Паулу - 61
  • Джакарта - 54
  • Мускат - 50
  • Рига - 44
  • Кейптаун - 42
  • Йоганнесбург - 42
  • Дубай - 41
  • Київ Жуляни - 40
  • Київ Бориспіль - 40
  • Алмати - 36
  • Стамбул - 33
  • Москва DME - 30
  • Хургада - 30
  • Шарм-ель-Шейх - 30
  • Ростов-на-Дону - 26
  • Кольцово - 24
  • Москва СВО - 23
  • Куромоч - 22
  • Нурсултан - 20
  • Токіо Ханеда - 17
  • Мінськ - 15
  • Делі - 11
  • Мумбаї - 8

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Катерина Лиманська