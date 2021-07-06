Озеро унікальне тим, що вода має підвищений рівень гліцерину.

Унікальне озеро розташувалося в Рівненської області. Туди туристи їдуть як з усієї України, так і з Європи, але дістатися до озера – випробування не з простих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Біле озеро знаходитися всього лише в трохи більше ніж 170 кілометрів від Рівного. Щорічно його відвідують тисячі туристів, а причиною тому є вода з підвищеним рівнем гліцерину. Подібного озера в Україні немає. Сюди приїжджають люди, у яких є проблеми зі шкірою, наприклад, дерматит.

Попри свою привабливість і унікальність багато туристів не люблять там відпочивати, а причиною тому стала буквально відсутність дороги. Ділянка дороги від Села Собещиці складно проїхати на машині, а в селі Рудка і зовсім яма на ямі. На відстань в 15 кілометрів до Білого озера доводиться витрачати близько 40 хвилин.

Діставшись до озера можна зняти ліжко-місце, яке обійдеться від 280 до 805 гривень. Водночас тут можна відпочити і безплатно - біля лісу на березі озера.

Як раніше повідомляє УНІАН, в Чорному морі біля узбережжя Туреччини через шторм утворився величезний торнадо, що налякав туристів.

Торнадо пронісся в 300 метрах від берега, викликавши паніку. За даними видання, після 15 хвилин торнадо зник, не досягнувши суші.

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Автор: Анастасія Горбачова