Незвичний Санта: у Таїланді подарунки малюкам роздають слони (фото)

Під час шкільних різдвяних заходів у місті Аюттхая у Тайланді з’явилися незвичні Санта Клауси.

Під час параду Санта Клаусів разом з переодітими у костюми школярами та вчителями пройшлися три слони, передає Reuters.

Під час святкувань тварини вдіті в костюми роздавали подарунки таїландській малечі та показували різні циркові трюки.

Також незвичні Санта Клауси долучилися до малювання різдвяного плакату.

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