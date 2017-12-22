Незвичний Санта: у Таїланді подарунки малюкам роздають слони (фото)
11:12, 22 грудня 2017Світ
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Під час параду Санта Клаусів у місті Аюттхая з'явилися слони переодіті у костюми.
Слон у костюмі Санта Клауса в Таїланді / REUTERS
Під час шкільних різдвяних заходів у місті Аюттхая у Тайланді з’явилися незвичні Санта Клауси.
Під час параду Санта Клаусів разом з переодітими у костюми школярами та вчителями пройшлися три слони, передає Reuters.
Під час святкувань тварини вдіті в костюми роздавали подарунки таїландській малечі та показували різні циркові трюки.
Також незвичні Санта Клауси долучилися до малювання різдвяного плакату.
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