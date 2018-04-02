У Нью-Йорку пройшов великодній парад екстравагантних капелюшків (фоторепортаж)

Американській традиції виходити в центр Нью-Йорка в екстравагантних капелюшках вже більше 100 років.

На центральній вулиці Нью-Йорка після святкової служби на Великдень, який цього року за західним обрядом відзначалася 1 квітня, пройшов традиційний парад капелюшків.

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В цей день центр найбільшого міста США заповнюється власниками екстравагантних капелюхів на всілякі сюжети - на головах у людей можна побачити квіти, тварин, птахів, предмети побуту, футуристичні фігури і безліч всього іншого, що тільки побажає фантазія.

Ця традиція має вже більше 100 років історії.

Як повідомляв УНІАН, у небі над Вашингтоном запустили тисячі повітряних зміїв, тим самим відзначивши прихід весни.