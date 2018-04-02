Весняний фестиваль: у небі над Вашингтоном запустили тисячі повітряних зміїв (відео)

У традиційному фестивалі брали участь учасники різного віку - аматори та професіонали.

На Національній алеї у Вашингтоні зібралося не менше десяти тисяч охочих запустити у небо повітряного змія. Ані досвід, ані вітер, що постійно змінював напрямок, значення не мали.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, на найбільшій галявині американської столиці зібралися як професіонали, які беруть участь вже далеко не в першому фестивалі весни, так і аматори, для яких це вперше.

Також гості фестивалю мали змогу придбати собі власного "змія". Цього року вони коштували по 15 доларів і їх розкупили лише за дві години. Гроші ж, виручені від продажу, а це близько 15 тисяч доларів, планують витратити на облаштування Національної алеї.

Америанці запозичили традицію запускати повітряних зміїв у китайців, і згодом у Вашингтоні цей фестиваль став символізувати початкок весни.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня у Києві яскравим музичним та світловим шоу стартував фестиваль "Французька весна".