В Сараєві через 26 років після війни відновили популярну канатну дорогу на гору Требевич (фоторепортаж)

19:06, 06 квітня 2018
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Гора Требевич, на якій до югославського конфлікту розташовувався гірськолижний центр, де проводилися і змагання Олімпійських ігор 1984 року, була повністю зруйнована в 1995 році при бомбардуваннях Сараєво авіацією НАТО. Пізніше її відновили, а після цього почали відновлювати там інфраструктуру. І ось тільки зараз, через 26 років, відкрили і знамениту канатну дорогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дубаї змайстрували найшвидший в світі міський тролей.

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Теги: #туризм#канатна дорога#Сараєво#Боснія і Герцеговина