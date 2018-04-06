В Сараєві через 26 років після війни відновили популярну канатну дорогу на гору Требевич (фоторепортаж)

Гора Требевич, на якій до югославського конфлікту розташовувався гірськолижний центр, була повністю зруйнована в 1995 році.

У столиці Боснії і Герцеговини місті Сараєво відкрили канатну дорогу на гору Требевич, зруйновану 26 років тому - у часи так званої "облоги Сараєва", коли місто протягом майже чотирьох років оточували спочатку підрозділи Югославської Народної Армії, а потім Армії Республіки Сербської.

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Гора Требевич, на якій до югославського конфлікту розташовувався гірськолижний центр, де проводилися і змагання Олімпійських ігор 1984 року, була повністю зруйнована в 1995 році при бомбардуваннях Сараєво авіацією НАТО. Пізніше її відновили, а після цього почали відновлювати там інфраструктуру. І ось тільки зараз, через 26 років, відкрили і знамениту канатну дорогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дубаї змайстрували найшвидший в світі міський тролей.