Екстремальні розваги: у Дубаї змайстрували найшвидший в світі міський тролей (відео)
11:03, 17 січня 2018Новини туризму
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Тролей знаходиться на висоті 170 метрів.
У Дубаї відкрили найшвидший міський тролей в світі / кадр з відео ТСН
У Дубаї в Арабських Еміратах змайстрували найшвидший міський тролей у світі.
Сталевий канат довжиною майже у кілометр закріплено на висоті 170 метрів. Спускаючись з нього у спеціальній люльці, людина розганяється до 80 кілометрів за годину, повідомляє ТСН.
У сюжеті зазначається, що екстримальною розвагою вже скористалися наслідний принц Дубаю та його батько. Тролей є дуже привабливим для туристів. Проте нерідко "екстримали" відмовляються за хвилину до стрибка.
У Дубаї змайстрували найекстремальніший міський тролей у світі
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