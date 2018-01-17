Екстремальні розваги: у Дубаї змайстрували найшвидший в світі міський тролей (відео)

У Дубаї в Арабських Еміратах змайстрували найшвидший міський тролей у світі.

Сталевий канат довжиною майже у кілометр закріплено на висоті 170 метрів. Спускаючись з нього у спеціальній люльці, людина розганяється до 80 кілометрів за годину, повідомляє ТСН.

У сюжеті зазначається, що екстримальною розвагою вже скористалися наслідний принц Дубаю та його батько. Тролей є дуже привабливим для туристів. Проте нерідко "екстримали" відмовляються за хвилину до стрибка.

Для бажаючих відвідати атракціон є дабра новина. Як повідомляв УНІАН, тепер українці можуть подорожувати до ОАЕ без віз.