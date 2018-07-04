У Львові пройшов фестиваль театрів ляльок (фоторепортаж)
12:54, 04 липня 2018Фотозвіти
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Однією з головних родзинок фестивалю став виступ відомого майстра із виготовлення ляльок Сергія Соловйова з Житомира.
У Львові з 30 червня по 3 липня проходив ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки - 2018».
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Зокрема, у фестивалі окрым львівських майстрів взяли участь театральні колективи з Черкас, Одеси, Івано-Франківська, Дніпра, Сум, Сєвєродонецька, а також закордонні гості - з Ірану, Польші, Литви та Білорусії.
Для показу фестивальних спектаклів були задіяні п'ять театральних майданчиків міста Львова.
Однією з головних родзинок фестивалю став виступ відомого майстра із виготовлення ляльок Сергія Соловйова з Житомира, який у минулому році спочатку заснував вуличний театр маріонеток, що згодом перетворився на театр-студію «Compliment».
Як повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавно у центрі Львова встановили вроцлавського гнома.
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